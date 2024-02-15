Активисты возложили цветы к Памятнику воинов-интернационалистов на Поклонной горе

Порядка 500 человек возложили цветы к Памятнику воинам-интернационалистам у Музея Победы на Поклонной горе. Об этом в четверг, 15 февраля, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе культурного учреждения.

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Мероприятие было приурочено к 35-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. В торжественной церемонии приняли участие ветераны боевых действий, волонтеры, активисты молодежных организаций, а также общественные и политические деятели.

Во время акции возложили цветы и венки к подножию памятника и почтили память павших минутой молчания. Кроме того, участники молодежных движений встретились с ветеранами Афганской войны, Героями Советского Союза и участниками спецоперации на Украине.