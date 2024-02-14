Магистрали Москвы в 2023 году украсили более чем четырьмя тысячами деревьев

В 2023 году магистрали Москвы украсили более четырех тысяч деревьев. Об этом в среду, 14 февраля, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Работы прошли на Рублевском и Можайском шоссе, Нахимовском, Волгоградском, Балаклавском и Севастопольском проспектах. Также деревья высадили на улицах Большая Академическая, Шереметьевская, Енисейская, Осташковская, Велозаводская и Симоновский Вал.

Саженцы подобрали с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуального облика пространств. В Москве высадили клены, вязы, липы и декоративные яблони.

— Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев и кустарников является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет огромную роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва. В осенне-зимний период прошлого года высадили вдоль 12 магистралей столицы более 4 тысяч крупномерных и декоративных деревьев, — приводит слова Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».