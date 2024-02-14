Более 4 тыс. деревьев высадили вдоль столичных магистралей в 2023 году
Вдоль 12 столичных магистралей в прошлом году высадили более 4 тыс. деревьев, сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев и кустарников является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет огромную роль особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва. В осенне-зимний период прошлого года высадили вдоль 12 магистралей столицы более 4 тыс. крупномерных и декоративных деревьев», – сказал Бирюков.
Работы по озеленению проведены на Рублевском и Можайском шоссе, Нахимовском, Волгоградском, Балаклавском и Севастопольском проспектах, а также на ул. Большая Академическая, Шереметьевская, Енисейская, Осташковская, Велозаводская и Симоновский Вал, уточнил заммэра.
«Для оживленных трасс очень важно создать буферную зону между жилой застройкой и дорогой. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Деревья подбираем с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуального облика пространств. Для украшения улиц и магистралей в 2023 году были выбраны липы, клены, вязы и декоративные яблони», – пояснил Бирюков.