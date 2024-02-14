Более 4 тыс. деревьев высадили вдоль столичных магистралей в 2023 году

«Для оживленных трасс очень важно создать буферную зону между жилой застройкой и дорогой. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни. Деревья подбираем с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуального облика пространств. Для украшения улиц и магистралей в 2023 году были выбраны липы, клены, вязы и декоративные яблони», – пояснил Бирюков.