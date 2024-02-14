Москвичам рассказали о возможностях портала «Справка «МЭШ»

Пользователи портала «Справка «МЭШ» могут получить доступ к инструкциям и руководствам по работе с сервисами «Московской электронной школы», обучающим видео, записям мастер-классов, системе поиска ответов на актуальные вопросы. С начала работы обновленной версии портала к нему обратились более 4,6 миллиона раз.

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Среднее количество обращений в месяц достигло почти 260 тысяч. Пользователи могут получить информацию об электронном журнале, электронном дневнике и их мобильных версиях, «Портфолио учащегося» и других сервисах. Большой популярностью пользуются вкладки «Дневник», «Олимпиады» и «Электронный журнал». Самой востребованной инструкцией портала стало руководство по упрощенной регистрации детей, которое просмотрели почти 320 тысяч раз.

Материалы портала можно не только изучать, но и оценивать, а также оставлять к ним комментарии. Это позволяет улучшать содержание материалов, делать их более качественными и полезными, передает официальный сайт мэра Москвы.

В новом учебном году в МЭШ появились новые функции. Теперь в электронных дневниках можно не только увидеть расписание занятий. В них также появилась информация о городских кружках и секциях. «Вечерняя Москва» узнала, в чем плюс цифрового формата обучения.