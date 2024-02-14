Около 25% месячной нормы осадков выпадет в Москве 15 и 16 февраля

От 7 до 12 миллиметров осадков выпадет в Москве 15 и 16 февраля, что составляет почти четверть месячной нормы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Он отметил, что город попадет в периферию антициклона, атмосферное давление ожидается выше нормы на 12–15 миллиметров ртутного столба.

"Снег пойдет сегодня ночью. Завтра тоже будет идти заметный снег в течение всего дня, и в ночь на пятницу прогнозируется умеренный снег, который продолжится и днем", – подчеркнул синоптик.

По словам метеоролога, необычность погоды состоит в том, что в столице одновременно прогнозируются холода и снег. Более того, в связи со сложной барической ситуацией точность прогноза уменьшается, указал Вильфанд.

"Антициклон с востока и циклон с запада находятся в схватке между собой. И априорная вероятность прогноза, которая отражает степень уверенности в правильном прогнозе, снижается из-за противостояния этих двух мощных образований", – добавил он.

Ранее в Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 11:00 16 февраля. До этого главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что днем в воскресенье, 18 февраля, температура воздуха в столице может достичь плюсовых значений.