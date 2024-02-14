Москвичам рассказали о работе электробусных площадок
Три площадки для электробусов открыли в Москве с 2022 года. Об этом в среду, 14 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и дорожно-транспортного развития Максим Ликсутов.
Он отметил, что площадки «Красная Пахра», «Митино» и «Салтыковка» обеспечивают работу 25 экологичных маршрутов. По словам заммэра, на данный момент в столице насчитывается уже девять электробусных площадок. Там экологичный транспорт моют и чистят, осматривают салон на наличие посторонних предметов, а также проводят техосмотры. Кроме того, на площадке проверяют исправность всех систем электробуса перед выходом на маршрут и заряжают его перед началом работы.
— Сегодня уже 1 470 инновационных машин обеспечивают работу почти 120 маршрутов. Для их обслуживания мы модернизируем действующие автобусные парки и расширяем зарядную инфраструктуру. Только с начала этого года на всех московских электробусах совершено почти 14 миллионов поездок, — передает слова Ликсутова Telegram-канал «Дептранс Москвы».
Электробусы работают в Москве шестую зиму подряд. Самым популярным маршрутом стал м16. Он объединяет районы Западного и Юго-Западного административных округов с центром города.
Кроме того, москвичам рассказали, в каких округах столицы больше всего электробусов.