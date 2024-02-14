В здании планируется оборудовать лаборатории, кабинеты функциональной диагностики и лечебно-профилактические подразделения.

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В 2027 году в Троицке построят взрослую поликлинику на 750 посещений в смену. Ее возводят за счет средств Адресной инвестиционной программы по адресу: Октябрьский проспект, земельный участок № 5а. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В новой поликлинике будут работать врачи всех основных медицинских специальностей. В здании планируется оборудовать лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения. Жители смогут получать консультации высококвалифицированных специалистов, проходить диагностику, лечебные и восстановительные процедуры», — рассказал Андрей Бочкарев.

Горожан будут обслуживать более 400 медицинских работников, которые смогут использовать самые передовые технологии.

По словам главы Департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, в здании поликлиники организуют посты охраны, установят системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, создадут необходимые условия для маломобильных граждан. После окончания основных работ специалисты займутся комплексным благоустройством территории: высадят растения и разобьют газоны.

Строительство и модернизация объектов здравоохранения — одни из важнейших составляющих реализации комплексного развития ТиНАО. Это необходимо для повышения качества жизни горожан.

«Сегодня на завершающем этапе строительства находится детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену в поселении Филимонковском. Ее планируется ввести в эксплуатацию в этом году. Здание возводится также за счет городского бюджета. Кроме того, идет реконструкция детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену в поселении Первомайском», — добавил Владимир Жидкин.

С момента присоединения к столице за счет средств Адресной инвестиционной программы в ТиНАО построили и ввели в эксплуатацию три подстанции скорой медицинской помощи общей мощностью 36 машино-мест и четыре поликлиники на 1930 посещений в смену.