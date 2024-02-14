Собянин: Больше 100 компаний Москвы являются резидентами технополиса «Москва»
Больше 100 столичных компаний являются резидентами особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
«В столице уже больше 100 компаний – резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва». В 2023 году этот статус получили 16 высокотехнологичных предприятий. Они проинвестируют в развитие производств больше 14,5 млрд руб. и создадут свыше 3 тыс. рабочих мест. Больше всего новых резидентов – шесть – в индустриальном парке «Руднево», который мы открыли меньше года назад», – написал мэр.
Он уточнил, что все компании, обладающие особым статусом, представляют важные отрасли: микроэлектронику, информационные технологии, беспилотные авиасистемы, медизделия и фармацевтику.
«Например, одно из предприятий площадки «Печатники» будет выпускать первый в стране аппарат для насыщения крови кислородом. Другое уже начало производить инновационные конденсаторы в «Руднево», – пояснил Собянин.
Также он напомнил, резиденты технополиса «Москва» на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов.
«За прибыль они платят налог 2% вместо 20%. Таким образом предприятия прилично экономят и могут больше инвестировать в собственное развитие», – добавил мэр.