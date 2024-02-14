Собянин: Больше 100 компаний Москвы являются резидентами технополиса «Москва»

«В столице уже больше 100 компаний – резидентов ОЭЗ «Технополис «Москва». В 2023 году этот статус получили 16 высокотехнологичных предприятий. Они проинвестируют в развитие производств больше 14,5 млрд руб. и создадут свыше 3 тыс. рабочих мест. Больше всего новых резидентов – шесть – в индустриальном парке «Руднево», который мы открыли меньше года назад», – написал мэр.