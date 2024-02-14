Синоптик рассказал, какая погода будет в Москве 14 февраля

Без осадков и до -9 градусов ожидается в Москве в среду, 14 февраля. Как сообщает РИА Новости, такой прогноз сделал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам эксперта, сегодня погода в столичном регионе формируется юго-западной периферией холодного бесснежного арктического антициклона. Лишь по западу и югу Подмосковья постепенно соберутся снеговые облака — в зоне теплого атмосферного фронта.

В результате дневная температура в Москве составит от -7 до -9 градусов, в Подмосковье — от -6 до -11 градусов. Небольшой снег пройдет по западу, юго-западу и югу Московской области. Ветер будет дуть восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление продолжит слабо расти и достигнет отметки в 757 мм. рт. ст.