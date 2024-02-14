Всемирный день гида отпразднуют в музеях и библиотеках

Бесплатные выставки и экскурсии пройдут в честь Всемирного дня экскурсовода с 17 по 21 февраля в культурных учреждениях столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

© портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пешая экскурсия "Неорусский стиль в облике Тверских-Ямских улиц" состоится 17 февраля в 13:00, ее подготовила библиотека № 2 имени Трифонова. Она начнется возле здания бывшего доходного дома Е. К. Калиновской, затем желающие рассмотрят майоликовые панно на домах 2-й и 3-й Тверских-Ямских улиц, посетят здание Московского подворья Валаамского монастыря.

Отмечается, что в конце участники изучат декор бывшего здания Московского городского народного университета имени Шанявского.

В это же время всех ждут на экскурсии "Библиотека и ее окрестности. По любимым местам экскурсовода", которую организовала библиотека № 13 имени Чернышевского. Запланирована лекция об интересных местах Москвы и пешеходная прогулка.

Кроме того, 21 февраля в 12:00 и 14:30 гостей ждут на экскурсии по выставке "Куплю гараж", подготовленной Музеем Москвы и Музеем транспорта Москвы. В 13:00 состоится пешая экскурсия "Авангард на Шаболовке. Как строили новый мир", где можно будет увидеть вид с крыши дома-коммуны РЖСКТ, Шуховскую башню. В 14:00 можно присоединиться к прогулке "Архитектурные излишества на Соколе. Ностальгия по красоте" и узнать о застройке Песчаных улиц. В 18:00 в Центре Гиляровского запланирована экскурсия по выставке "Конструктивистские тенденции в творчестве Алексея Щусева".

Уточняется, что для участия во всех экскурсиях нужна предварительная регистрация по ссылке.

Между тем 21 февраля в 19:00 в театральной гостиной Дома Гоголя пройдет виртуальная экскурсия по гоголевской Москве. Желающие смогут посетить места, связанные с жизнью и творчеством писателя. Для участия нужна регистрация.

В Музее космонавтики в 15:00 состоится лекция "Профессия: экскурсовод", в 16:30 – специальная экскурсия "Московские мастера – 2023" по профессии музейный работник-экскурсовод. Посетить мероприятия можно по входному билету и по предварительной регистрации на сайте. Подчеркивается, что в сообществе музея в соцсети "ВКонтакте" пройдет онлайн-экскурсия, пользователям социальной сети "Одноклассники" предложат загадки от гидов.

Государственный биологический музей имени Тимирязева приглашает на выставку "12 признаков живого", проходящую в павильоне № 31 "Геология" на ВДНХ. Расписание доступно по ссылке.

Сергей Собянин отмечал, что в столице подготовили более 400 бесплатных экскурсий ко Всемирному дню гида. В частности, для горожан организовали экскурсию в киностудии имени Максима Горького. Там посетители узнают о создании фильмов "Морозко" и "Семнадцать мгновений весны". Также гостям покажут технику, на которую снимались киношедевры.