Школьная олимпиада «Математический праздник» пройдет в Москве

Олимпиаду «Математический праздник» для учеников шестых и седьмых классов проведут в Москве 18 февраля. Об этом сообщил научный руководитель Центра педагогического мастерства, председатель оргкомитета мероприятия Иван Ященко.

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— «Математический праздник» проводится уже более 30 лет и каждый год собирает тысячи ребят, позволяет им получить удовольствие от решения ярких занимательных задач, выбрать свой дальнейший путь в учебе, — рассказал он.

Решая олимпиадные задачи, школьники должны проявить воображение и смекалку, а также поделиться ходом своих мыслей.

Так, в прошлом году шестиклассники разрезали печенье на равные части и старались разместить как можно больше скрипачей на 16 тетрадных клетках, а ученики седьмых классов строили в бассейне остров из кубиков и определяли вес золотых монет, передает слова Ященко официальный сайт мэра Москвы.

С 6 февраля по 4 марта для учеников начальной и средней школы проходит Всероссийская онлайн-олимпиада по окружающему миру и экологии. Целью образовательного состязания является популяризация среди юного поколения информации об ответственном отношении к ресурсам.