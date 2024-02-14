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70% москвичей смотрят ТВ-каналы

Семь из десяти жителей столицы смотрят ТВ-каналы с различной периодичностью и на разных устройствах. Народный рейтинг наиболее узнаваемых телеканалов, освещающих жизнь в столице, возглавила &laquo;Москва 24&raquo;, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

70% москвичей смотрят ТВ-каналы
© Sostav.ru

69% москвичей смотрят ТВ-каналы, совсем не смотрят - 31%. &laquo;Ядро&raquo; ежедневных телезрителей составляют граждане в возрасте 45 лет и старше.

Топ телевизионных источников для москвичей возглавили &laquo;Россия 1&raquo; и &laquo;Первый канал&raquo; (по 30% от числа тех, кто обратится за подробностями к ТВ), далее следуют &laquo;Москва 24&raquo; и &laquo;Россия 24&raquo; (по 14%), а также НТВ (7%).

Телеканал &laquo;Москва 24&raquo; с разной периодичностью смотрит почти каждый второй опрошенный житель столицы (48%). При этом более половины знающих данный телеканал доверяют транслируемой им информации (57%), среди регулярных телезрителей канала уровень доверия достигает 75%.

В целом по стране лидером телесмотрения в 2023 году стал &laquo;Россия 1&raquo;. За ним следуют НТВ и &laquo;Первый канал&raquo;. При этом почти все каналы в прошлом году ощутили снижение рейтинга.

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ВЦИОМ
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