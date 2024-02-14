70% москвичей смотрят ТВ-каналы

Семь из десяти жителей столицы смотрят ТВ-каналы с различной периодичностью и на разных устройствах. Народный рейтинг наиболее узнаваемых телеканалов, освещающих жизнь в столице, возглавила «Москва 24», следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

69% москвичей смотрят ТВ-каналы, совсем не смотрят - 31%. «Ядро» ежедневных телезрителей составляют граждане в возрасте 45 лет и старше.

Топ телевизионных источников для москвичей возглавили «Россия 1» и «Первый канал» (по 30% от числа тех, кто обратится за подробностями к ТВ), далее следуют «Москва 24» и «Россия 24» (по 14%), а также НТВ (7%).

Телеканал «Москва 24» с разной периодичностью смотрит почти каждый второй опрошенный житель столицы (48%). При этом более половины знающих данный телеканал доверяют транслируемой им информации (57%), среди регулярных телезрителей канала уровень доверия достигает 75%.