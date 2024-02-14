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Молодожены могут получить баллы за фото на площадках проекта "Новые адреса счастья"

На площадках проекта "Новые адреса счастья" проходит почти четверть церемоний бракосочетаний, заключая брак там, москвичи могут получить 15 тысяч городских баллов. Для этого нужно поделиться фотографиями мероприятия с помощью "Города заданий", передает портал мэра и правительства столицы.

Молодожены могут получить баллы за фото на площадках проекта "Новые адреса счастья"
© портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Как уточнила начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева, проект по выездной регистрации брака востребован у столичных молодоженов.

"В 2023 году там было создано свыше 12 тысяч новых семей. Мы ежедневно регистрируем сотни, браков и предлагаем новые онлайн-возможности для удобства пар. Например, для выбора площадки мы запустили сервис "Наша свадьба", с помощью которого молодожены могут выбрать место для торжества по индивидуальным параметрам", – сказала она.

Уханева пригласила все желающие пары выполнить задание в проекте "Город заданий". Оно будет доступно для тех, кто уже зарегистрировал брак на площадке проекта "Новые адреса счастья". Один из молодоженов может поделиться фотографиями торжественной церемонии.

В свою очередь, руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко добавил, что для публикации снимков необходимо согласие обоих супругов. По его словам, уже 50 пар показали в проекте фото выездной регистрации в необычных местах, получив за это в сумме 750 тысяч баллов.

С помощью проекта "Новые адреса счастья" молодожены смогут оформить брак в оригинальной обстановке. Выбрать можно 30 площадок, среди которых московские усадьбы, стадионы, музеи, рестораны, а также Останкинская телебашня и станция метро "Маяковская". Нужно только оплатить стандартную госпошлину.

Ранее стало известно, что москвичи воспользовались сервисом подбора площадки для торжественной регистрации брака "Наша свадьба" около 30 тысяч раз с начала запуска ресурса. Более половины детально изучали и выбирали конкретную площадку, а 10% от этого числа сразу подали онлайн-заявление.

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