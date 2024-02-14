Москвичей пригласили на новый сезон программы по трудоустройству "ОФ.ФЕР"

Жители Москвы смогут принять участие в новом сезоне программы по трудоустройству молодежи "ОФ.ФЕР", пишет портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя проектного офиса "Молодежь Москвы" Маргариту Савинкину.

© пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

"Программа "ОФ.ФЕР" позволит ребятам не просто найти работу, но и улучшить свои навыки и понять, как эффективно строить карьерный путь", – отметила она.

Уточняется, что в 2024 году программа пройдет в новом формате, так как участников проекта разделят на две группы – "Начало" и "Трансформация". Студенты старших курсов и выпускники с опытом работы попадут в первую, а второй блок подойдет специалистам с опытом от 3 до 5 лет, которые хотят карьерного роста или сменить направление.

Также в рамках "ОФ.ФЕР" предусмотрена и образовательная программа, которая будет доступна онлайн. Каждый участник сможет просмотреть обучающие видео с разными уровнями сложности, а затем пройти тесты или выполнить задания. На всем протяжении программы молодых специалистов будут поддерживать личные кураторы, подчеркнули в пресс-службе.

По словам руководителя проекта "ВРаботе" Тамерлана Наурузова, в настоящее время "ОФ.ФЕР" кардинально отличается от предыдущих проектов, так как позволяет сменить карьеру, найти свой путь для карьерного роста и получить возможность проявить себя.

"Наши эксперты, HR-консультанты и менторы помогут участникам в этой непростой задаче. А после ребят ждет постсопровождение, которое поможет им найти работу", – рассказал он.

Для участия в проекте нужно заполнить анкету на сайте "Молодежи Москвы" до 24 марта. Бесплатная образовательная программа была запущена в прошлом году. Она рассчитана на граждан в возрасте от 18 до 35 лет. В 2023 году ее участниками могли стать 300 человек.