Страшно холодно, но красиво: как изменится погода в Москве на текущей неделе

Синоптики поделились прогнозом погоды на неделю. «Вечерняя Москва» узнала подробности.

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Будни начались с довольно необычной погоды. 12 февраля дороги и тротуары в разных районах сковало льдом после выпавшего дождя.

— В понедельник над Москвой в приземном слое температура была низкая: –3…–4 градуса, — объясняет ситуацию научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. — На высоте 500–1000 метров был теплый воздух — +2…+3 градуса. А выше полутора километров — снова отрицательные значения. При этом типичная ситуация — когда температура с увеличением высоты плавно понижается.

Такое неправильное распределение температур привело к тому, что снежинки, попадая в теплый слой воздуха, подтаивали, а затем покрывались корочкой льда. Впрочем, ледяной дождь — это только цветочки. В среду погода будет еще интереснее.

— С северо-востока на юго-запад начинает перемещаться выраженный антициклон, — говорит Вильфанд. — Его центр сейчас находится над Западной Сибирью. Воздух оттуда придет холодный. При этом облачность рассеется. Никаких осадков во второй половине недели не будет.

Зимой при такой ясной погоде происходит сильнейшее выхолаживание подстилающей поверхности. Эти два эффекта — перемещение холодного воздуха и охлаждение из-за отсутствия облаков — приведет к тому, что в среду температура понизится, причем существенно, до –15…–17 ночью и –10 градусов днем.

Но по-настоящему лютые морозы ждут в четверг и пятницу. В эти дни ожидается температура на 10–15 градусов ниже нормы: ночью –20…–22 градуса, днем –12…–14.