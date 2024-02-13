Американский журналист оценил безопасность московских улиц

Американский журналист Джексон Хинкл выразил солидарность с коллегой Такером Карлсоном касательно его слов об обстановке в Москве . О безопасности на улицах российской столицы он высказался в соцсети Х (бывший Twitter).

Хинкл подтвердил, что по чистоте и контролю за преступностью Москва не идет в сравнение ни с одним американским мегаполисом. Об этом он судит по собственному опыту. Лично побывав в Москве, репортер отметил, что шансы быть ограбленным наркоманом или бездомным крайне низки. Также, по наблюдению Хинкла, за чистотой в российской столице следят лучше, чем в крупных городах США. Поразили американца и развитость местной инфраструктуры.