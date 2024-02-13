В Москве на Лебедянской улице построили детскую поликлинику с травмпунктом

"Детская поликлиники на 320 посещений в смену с травмпунктом откроется в районе Бирюлево Восточное по адресу: улица Лебедянская, владение 33. Строительство медицинского учреждения завершено. <...> Появление новой поликлиники в Восточном Бирюлево станет важным этапом развития инфраструктуры района. Теперь маленькие пациенты смогут пройти все необходимые исследования в шаговой доступности от дома - для этого в поликлинике установили более 700 единиц медицинской техники", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.