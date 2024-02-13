В Москве на Лебедянской улице построили детскую поликлинику с травмпунктом
Строительство новой детской поликлиники с травмпунктом завершили на Лебедянской улице в районе Бирюлево Восточное, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
"Детская поликлиники на 320 посещений в смену с травмпунктом откроется в районе Бирюлево Восточное по адресу: улица Лебедянская, владение 33. Строительство медицинского учреждения завершено. <...> Появление новой поликлиники в Восточном Бирюлево станет важным этапом развития инфраструктуры района. Теперь маленькие пациенты смогут пройти все необходимые исследования в шаговой доступности от дома - для этого в поликлинике установили более 700 единиц медицинской техники", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.
Застройщиком выступает АНО "РСИ". Поликлинику построили в соответствии с новым стандартом. Фасады здания выполнили из стеклофибробетона, панели двух типов - с рельефом и гладкие.
"Общее цветовое решение фасадов соответствует стандарту московских поликлиник. Яркий акцент фасадов сделан на входной группе - козырек и стены окрашены в салатовый, также этот цвет использован в небольшом количестве на окнах центрального фасада. Единое стилистическое оформление внутренних помещений также касается стоек регистрации, вывесок, указателей, зон ожидания, кабинетов врачей. Продумана навигация, подача информации, даже цвет - в детских поликлиниках это радостный салатовый", - добавили в пресс-службе.
На первом этаже здания расположен травмпункт, вестибюль и зона приема анализов. На втором этаже разместили педиатрическое отделение, кабинеты здорового ребенка и зоны профилактики. Третий этаж предусмотрен для врачей-специалистов, а также кабинетов лучевой и функциональной диагностики. Четвертый - для клинико-диагностической лаборатории и отделения реабилитации. Пятый этаж займут административные помещения.
"Для маленьких пациентов на всех этажах, где будут вести прием врачи, оборудовали зоны комфортного ожидания с игровыми. Вход в поликлинику с детьми с симптомами инфекционных заболеваний организуется через приемно-смотровой бокс, который оборудован для приема детей инвалидов на колясках", - заключили в департаменте.