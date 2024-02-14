Около 53 тыс. «умных» фонарей появилось в Москве в 2023 году

«В городе ведется планомерная работа по внедрению современных инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством, в частности, с 2018 года реализуется программа, в рамках которой оборудуются специальными контроллерами уже имеющиеся опоры освещения. В 2023 году установили около 53 тыс. таких приборов управления, таким образом, их общее число достигло почти 310 тыс.», – сказал Бирюков.