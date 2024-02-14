Около 53 тыс. «умных» фонарей появилось в Москве в 2023 году
В прошлом году на улицах столицы появилось около 53 тыс. «умных» фонарей, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«В городе ведется планомерная работа по внедрению современных инновационных технологий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством, в частности, с 2018 года реализуется программа, в рамках которой оборудуются специальными контроллерами уже имеющиеся опоры освещения. В 2023 году установили около 53 тыс. таких приборов управления, таким образом, их общее число достигло почти 310 тыс.», – сказал Бирюков.
Контроллеры позволяют обеспечить качественное освещение столичных улиц и магистралей и при этом экономят энергию, уточнил заммэра.
«Благодаря им специалисты могут в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, в том числе регулировать яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет. Данные о неработающем светильнике сразу поступают диспетчеру, на место оперативно направляется аварийная бригада», – пояснил Бирюков.