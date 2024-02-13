«Из клюва партнера вкуснее»: Московский зоопарк показал обед хохлатых гокко
Сотрудники Московского зоопарка поделились кадрами с участием хохлатых гокко, которые предпочли выбрать крайне необычный способ трапезы.
— Из клюва партнера всегда вкуснее, — написали в пресс-службе столичного зоосада.
На видеоролике один из пернатых находит лакомство и пытается его съесть, однако в этот момент уже подсуетился другой гокко, который заставил первого выронить из клюва заветную семечку. Подписчики Telegram-канала зоопарка в свою очередь выразили в комментариях свое восхищение необычной красотой этих птиц.
Два хохлатых гокко поселись в павильоне «Дом птиц» еще в 2018 году. Этот вид внесен в Красную книгу как уязвимый. До этого момента таких южноамериканских птиц в зоопарке можно было увидеть полвека назад.
В начале прошлого месяца также появились кадры с молуккским какаду по кличке Петруха. Пернатый попал в столичный зоосад в 2007 году в плохом состоянии. До этого какаду жил у частных лиц. Это отразилось на поведении птицы, которая более близка к сосуществованию с человеком, нежели с себе подобными.