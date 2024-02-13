Сотрудники Московского зоопарка поделились кадрами с участием хохлатых гокко, которые предпочли выбрать крайне необычный способ трапезы.

— Из клюва партнера всегда вкуснее, — написали в пресс-службе столичного зоосада.

На видеоролике один из пернатых находит лакомство и пытается его съесть, однако в этот момент уже подсуетился другой гокко, который заставил первого выронить из клюва заветную семечку. Подписчики Telegram-канала зоопарка в свою очередь выразили в комментариях свое восхищение необычной красотой этих птиц.

Два хохлатых гокко поселись в павильоне «Дом птиц» еще в 2018 году. Этот вид внесен в Красную книгу как уязвимый. До этого момента таких южноамериканских птиц в зоопарке можно было увидеть полвека назад.