Большой панде Диндин удалось уговорить дочку Катюшу полежать с ней в большом вольере. Однако много времени в нем медвежонок проводить не стал. Кадрами «побега» во вторник, 13 февраля, поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

На видео Диндин играет с малышкой в большом вольере. Однако можно заметить, как Катюша стремится вернуться в привычную для нее комнату. Она цепляется лапками и пытается вырваться из маминого захвата. В конечном итоге Диндин сдается, и Катюша шустро убегает в малый вольер.

— Ну вот и, собственно, побег обратно, — подписала видео Акулова в своем Telegram-канале.

Днем 13 февраля директор столичного зоосада поделилась видео, на котором Катюша запечатлена обнимающейся с мамой в большом вольере. Диндин проводит время со своей дочкой, которая лежит у нее на животе и всячески норовит взбодрить уставшую родительницу.

Днем ранее Акулова поделилась кадрами с малышкой-пандой Катюшей, мама которой не теряет надежды вывести дочку в большой вольер. Когда Катюша отвернулась, за ее спиной появилась Диндин, схватившая детеныша за спинку и в очередной раз попытавшаяся вывести его в экспозиционный вольер.