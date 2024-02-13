Северный речной вокзал стал новой зимней точкой притяжения москвичей

Северный речной вокзал - популярное место отдыха москвичей летом. Например, в прошлом году его посетили около трех миллионов человек. Это и пассажиры теплоходов, и просто посетители мероприятий парка и вокзала. Привлечь внимание к этой территории в зимний период решил столичный "Мосгортранс". И в минувшие выходные дни открыл здесь центр зимних активностей.

"Не первый год возле Северного речного вокзала работает бесплатный каток, проходят мастер-классы от известных тренеров, место популярно, - рассказал "РГ" гендиректор ГУП "Мосгортранс" Николай Асаула. - В этом году, по просьбам наших гостей, мы открыли первые лыжные трассы. Протяженность разная - 1, 2 и 4 км. Все они проложены прямо по льду канала имени Москвы".

Причем, если есть только желание покататься, а снаряжения нет - взять его бесплатно можно в прокате, оборудованном рядом с входом на лыжню у причала N10.

Смотрятся трассы необыкновенно на заснеженной глади канала. Проложены они ратраками, а чтобы на белом фоне их было проще определить, выделены специальными красными загородками. Фотографии лыжников, бегущих по каналу, смотрятся футуристично. Не менее необычны и селфи со льда на здание Северного речного вокзала.

Как добавил Николай Асаула, для тех, кто только учится кататься на лыжах, запланированы мастер-классы с известными тренерами и спортсменами. Впрочем, имен Асаула, не назвал. Помимо лыж, из зимних развлечений здесь поставили горку для бесплатного катания детворы и взрослых на тюбингах. Так же есть тюбинг-кросс, цепная карусель и карусель с лошадками для малышей. Будут открыты все эти площадки до конца марта. Затем на Северном речном вокзале начнется подготовка к пассажирской навигации.

А на днях начнут готовить к навигации и 15 пассажирских теплоходов, принадлежащих Московскому речному пароходству (Мостурфлот). "Зимуют" суда не на канале, а в специально оборудованном для этого Хлебниковском затоне. Причем ни в ангарах, а прямо в замерзшей речной воде. Забавно смотреть на вмерзшие в лед основания судов, на деления ватерлиний, уходящие в ледяную массу. На бортах красуются названия: "А.С. Пушкин", "Красин", " Грин", "Сергей Есенин". Кормами смотрит шеренга судов на путь к Москве, к Северному речному вокзалу. Когда вода растает, хода отсюда до причалов вокзала около двух часов, что по речным меркам - два шага. Пока же расстояния между кораблями не меньше 15 метров. Все жидкости с них слиты, люки, двери задраены. Все это сделано для того, чтобы суда лучше перезимовали и меньше было работы по их восстановлению и ремонту перед началом навигации.