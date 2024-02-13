Собянин рассказал о главной миссии зоосада

12 февраля Московскому зоопарку исполнилось 160 лет. О главной миссии зоосада рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

В Московском зоопарке обитают больше 1200 различных видов зверей, птиц, рептилий и рыб. Некоторые из них занесены в Международную и российскую Красные книги.

— Любимое многими место в столице — не просто выставка животных, — подчеркнул мэр. — Сотрудники зоопарка занимаются сохранением исчезающих популяций. Их цель — вернуть представителей вида в естественную среду обитания.

Зоопарк участвует в важнейших программах по сохранению редких видов, среди которых белые медведи, белоплечие орланы и сычуанские такины. Зоопарк не только принимает к себе и помогает выхаживать раненых животных, но и создает пары, у которых появляется потомство.

— За последние девять лет рождаемость животных увеличилась почти в два раза, — поделился Собянин. — Особым событием прошлого года стало рождение панды Катюши.

Также в прошлом году здоровые и активные малыши появились на свет у таких редких животных, как дальневосточные леопарды, амурские тигры, манулы и орангутаны.

Каждый год в зоопарке появляются новые обитатели.

За последние несколько лет здесь поселились медоеды, бурые гиены, карликовый бегемот и гигантский муравьед.

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