Сергей Собянин рассказал о главной миссии зоосада
12 февраля Московскому зоопарку исполнилось 160 лет. О главной миссии зоосада рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
В Московском зоопарке обитают больше 1200 различных видов зверей, птиц, рептилий и рыб. Некоторые из них занесены в Международную и российскую Красные книги.
— Любимое многими место в столице — не просто выставка животных, — подчеркнул мэр. — Сотрудники зоопарка занимаются сохранением исчезающих популяций. Их цель — вернуть представителей вида в естественную среду обитания.
Зоопарк участвует в важнейших программах по сохранению редких видов, среди которых белые медведи, белоплечие орланы и сычуанские такины. Зоопарк не только принимает к себе и помогает выхаживать раненых животных, но и создает пары, у которых появляется потомство.
— За последние девять лет рождаемость животных увеличилась почти в два раза, — поделился Собянин. — Особым событием прошлого года стало рождение панды Катюши.
Также в прошлом году здоровые и активные малыши появились на свет у таких редких животных, как дальневосточные леопарды, амурские тигры, манулы и орангутаны.
Каждый год в зоопарке появляются новые обитатели.
За последние несколько лет здесь поселились медоеды, бурые гиены, карликовый бегемот и гигантский муравьед.
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Запланировано 400 мероприятий. Участники смогут попасть на спектакль-променад по Тверскому району, осмотреть интерьеры театра «Геликон-опера» и Библиотеки иностранной литературы им. Рудомино и другое.