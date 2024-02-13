Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова во вторник, 13 февраля, поделилась кадрами «трудовых» будней мамы малышки-панды Катюши.

На опубликованном Акуловой ролике Диндин проводит время со своей дочкой, которая лежит у нее на животе и всячески норовит взбодрить уставшую родительницу.

— Мудрость мамы не знает границ…)) Кто же откажется от времени проведенного с Мамой. Я бы тоже с удовольствием обняла мою мамочку, — следует из подписи к публикации.

Днем ранее Светлана Акулова поделилась кадрами с малышкой-пандой Катюшей, мама которой не теряет надежды вывести дочку в большой вольер. Когда Катюша отвернулась, за ее спиной появилась Диндин, схватившая ребенка за спинку и в очередной раз попытавшаяся вывести его в экспозиционный вольер.

На прошлой неделе Светлана Акулова поделилась роликом с вечерними играми больших панд Катюши и Диндин. Мама крепко обнимает дочку, которая ведет себя весьма активно для темного времени суток — прыгает вокруг родственницы и всячески пытается ее растормошить.