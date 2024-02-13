Пресс-служба Московского зоопарка во вторник, 13 февраля, поделилась роликом со спокойным отдыхом семейства капибар.

На кадрах родители вместе со своими детками мирно лежат в вольере возле водоема. Как отметили в пресс-службе зоосада, новорожденные малыши капибар очень похожи на своих родственников. Сейчас их отличает лишь небольшой размер и более темный цвет шкурки.

— Когда дети максимально похожи на родителей, — следует из подписи к публикации.

Три детеныша капибары, которые родились летом в Московском зоопарке, оказались очень похожи по характеру на своих родителей — Кузьму и Малую. 30 декабря стало известно, что у пары капибар родилось уже третье по счету потомство — на свет появились двое малышей.

14 января столичный зоосад показал будни «самых маленьких капибариков». На видео животные снуют по вольеру вместе с родителями и исследуют его территорию — от искусственных водоемов до потайных каменных проходов.