Столичный коммунальный флот начали готовить к открытию навигации

Коммунальный флот, который занимается очисткой Москвы-реки и судоходной части Яузы, начали готовить к открытию навигации. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В составе комплекса городского хозяйства есть уникальная служба — коммунальный флот, который отвечает за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. В него входят буксирные теплоходы, катера, плавучие краны, мусоросборщики и другие суда. С открытием навигации они в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок», — рассказал Петр Бирюков.

Сейчас флот готовят к новому сезону. Ремонтные работы ведутся в соответствии с графиком и будут завершены в апреле. В настоящее время идет тщательная проверка технического состояния судов и насосного оборудования, при необходимости выполняются ремонт и замена двигателей, ведется налаживание движительных и рулевых систем, замена жидкостей и расходных материалов.

Заммэра также добавил, что будет выполнен капитальный ремонт главных дизель-генераторных установок на двух плавучих кранах и ремонт обшивки корпусов на четырех несамоходных шаландах. Для оценки готовности к открытию речной навигации на заключительном этапе организуют ходовые испытания всех судов.