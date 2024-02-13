Москвичам напомнили о сервисах, с помощью которых можно найти работу после 60 лет

Жителям столицы напомнили о сервисах, с помощью которых можно трудоустроиться после 60 лет.

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Освоить новую для себя сферу помогут специалисты инновационного кадрового центра «Профессии будущего», где предлагают 75 образовательных программ по разным направлениям. Соискатель проходит профориентационное тестирование и беседует с карьерным наставником, после чего начинается интенсивное обучение, которое длится до трех с половиной месяцев.

Москвичи старшего поколения могут также обратиться в специализированный центр занятости «Моя карьера». Там горожане в возрасте старше 50 лет проходят обучение по перспективным партнерским программам, среди которых — «Бабушка на час», «Сиделка. Помощник по уходу» и «Системный нутрициолог».

Тому, кто решил организовать свое дело, поможет портал «Малый бизнес Москвы», который включает в себя 36 бесплатных сервисов для предпринимателей. С их помощью можно решить многие задачи в онлайн-режиме. Так, можно дистанционно зарегистрировать свое дело, проверить контрагента или узнать о городских мерах поддержки, передает официальный сайт мэра Москвы.