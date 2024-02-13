Москвичам напомнили о сервисах, с помощью которых можно найти работу после 60 лет
Жителям столицы напомнили о сервисах, с помощью которых можно трудоустроиться после 60 лет.
Освоить новую для себя сферу помогут специалисты инновационного кадрового центра «Профессии будущего», где предлагают 75 образовательных программ по разным направлениям. Соискатель проходит профориентационное тестирование и беседует с карьерным наставником, после чего начинается интенсивное обучение, которое длится до трех с половиной месяцев.
Москвичи старшего поколения могут также обратиться в специализированный центр занятости «Моя карьера». Там горожане в возрасте старше 50 лет проходят обучение по перспективным партнерским программам, среди которых — «Бабушка на час», «Сиделка. Помощник по уходу» и «Системный нутрициолог».
Тому, кто решил организовать свое дело, поможет портал «Малый бизнес Москвы», который включает в себя 36 бесплатных сервисов для предпринимателей. С их помощью можно решить многие задачи в онлайн-режиме. Так, можно дистанционно зарегистрировать свое дело, проверить контрагента или узнать о городских мерах поддержки, передает официальный сайт мэра Москвы.
Столичный центр занятости «Моя карьера» также запустил набор на бесплатный курс «Агент по работе с недвижимостью 50+» для возрастных горожан. Москвичей старшего поколения научат азам риелторской профессии. Об этом рассказал директор службы занятости населения города Москвы, руководитель центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов.