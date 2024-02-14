Шесть ветхих домов расселили в районе Гольяново с начала программы реновации

С начала реализации программы реновации в районе Гольяново расселили шесть ветхих домов, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы .

«В районе Гольяново в Восточном административном округе столицы полностью завершено расселение шести домов, вошедших в программу реновации. Современные квартиры в новостройках на Щелковском шоссе, д. 71 и площади Белы Куна, д. 1 получили более 340 семей, которые ранее проживали в расселенных домах», – приводятся в сообщении слова руководителя ведомства Сергея Левкина .

Он уточнил, что программа реновации будет активно реализовываться в Гольяново и в этом году. Для расселения домов, включенных в программу, уже введены в эксплуатацию жилые корпуса на ул. Амурская.