Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на юге Москвы

Новое жилье по программе реновации получат свыше 82 тысяч жителей столицы в Южном административном округе. Об этом во вторник, 13 февраля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Для горожан подготовили 27 домов, в 25 уже началось заселение.

— Сейчас возводится еще 15 новостроек, столько же — проектируется. В ЮАО занимаемся также социальной инфраструктурой, делаем ее более доступной и комфортной, — написал он в своем Telegram-канале.

Вместе с этим в Бирюлеве Восточном также достроили детскую поликлинику с травмпунктом. Кроме того, в работе находится учебный корпус на 825 мест, а в районе Чертаново Северное — корпус на 300 мест. В Нагорном районе планируется возвести корпус для школы на Болотниковской улице.

В конце января заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в рамках программы реновации жилого фонда в столице построили уже 304 дома.