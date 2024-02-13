В Москве зафиксировали самый сильный гололед с начала зимы

Ударивший по столичному региону ледяной дождь привел к сильнейшему за нынешнюю зиму гололеду в Москве. Об этом в своем аккаунте в соцсетях 13 февраля написала главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик напомнила, что в столичном регионе днем 12 февраля прошли осадки в виде мокрого снега и переохлажденного дождя. При отрицательной температуре воздуха и подстилающей поверхности начал образовываться гололед, нараставший практически до полуночи 13 февраля, пояснила она.

«Самые большие гололедные отложения отмечены на юге Подмосковья, в Серпухове размер гололеда достигал 8 миллиметров, в Коломне — 6 миллиметров. На западе Подмосковья (Можайск, Волоколамск) размер гололеда достигал 5 миллиметров», — написала Позднякова.

Помимо этого, в Москве все метеостанции отмечали гололед до четырех миллиметров — самый сильный на эту зиму.