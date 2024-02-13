В Москве капитально отремонтировали семь мостовых сооружений
Капитальный ремонт семи мостовых сооружений прошел в прошлом году.
Как сообщил журналистам заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков, содержанию столичных мостовых сооружений уделяется особое внимание. Все объекты проходят регулярные обследования. При необходимости сооружения ремонтируются.
"В прошлом году обновили такие знаковые объекты как 1-й Бауманский и Лихачевский мосты, пешеходный мост "Тушинский у 7-го шлюза", Лизинский путепровод", - сказал Петр Бирюков.
Он уточнил, что проектами был предусмотрен большой комплекс работ.
"Отремонтировали основные элементы и несущие конструкции, заменили гидроизоляцию, асфальтобетонное покрытие проезжей части и деформационные швы, привели в порядок тротуары и лестничные сходы", - рассказал Петр Бирюков.
Отметим, что на время ремонта движение транспорта частично перекрывалось.
Напомним, что в этом году работы по ремонту пройдут на 30 мостовых объектах, в том числе девяти мостах, восьми путепроводах, 10 эстакадах и в трех тоннелях. На этих объектах будут менять деформационные швы и дорожное покрытие.