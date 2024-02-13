В Москве капитально отремонтировали семь мостовых сооружений

"В прошлом году обновили такие знаковые объекты как 1-й Бауманский и Лихачевский мосты, пешеходный мост "Тушинский у 7-го шлюза", Лизинский путепровод", - сказал Петр Бирюков.

Напомним, что в этом году работы по ремонту пройдут на 30 мостовых объектах, в том числе девяти мостах, восьми путепроводах, 10 эстакадах и в трех тоннелях. На этих объектах будут менять деформационные швы и дорожное покрытие.