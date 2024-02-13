Ледяные дожди покинули Москву. Об этом во вторник, 13 февраля, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, сегодня дожди в столице уже не ожидаются. Не будет в городе и сильной гололедицы.

— Как и ожидалось, ледяные дожди и гололёдные явления в течение ночи покинули столичный регион. В Москве они прекратились около 21-22 часов понедельника, — рассказал синоптик.

Ледяные дожди ушли из Москвы на юго-запад, и теперь такая погода ожидает другие регионы России, отметил Леус в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что в этот день на погоду в столице будет оказывать влияние гребень усиливающегося с севера антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег.

«Оранжевый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до 13 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России. Кроме того, «желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за тумана — с 09:00 12 февраля до 21:00 13 февраля.