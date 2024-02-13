«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве до 15 февраля из-за гололеда

В столичном регионе до 15 февраля продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда. Об этом во вторник, 13 февраля, рассказали в пресс-службе Гидрометцентра России.

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— Гололедица на дорогах. Период предупреждения до 11:00 15 февраля, — следует из заявления Гидрометцентра.

До 8:00 15 февраля в Подмосковье будет действовать аналогичное предупреждение.

В Центре организации дорожного движения предупредили москвичей о сложной ситуации на дорогах 13 февраля. В городе местами идет дождь, автомобилистов призвали соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

В столичном регионе в ближайшие несколько дней ожидаются ветер, небольшие осадки и морозная погода. В ночь с 15 на 16 февраля и с 16 на 17 февраля в Москве будут самые низкие показатели температур за неделю.