День Влюбленных и День Защитника Отечества в Крокус Сити Океанариуме

Зимний февраль принесет не только снег, но и любимые праздники - День Влюбленных и День Защитника Отечества!

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Ещё в последний месяц зимы мы отметим День Дарвина забавной «бородатой» викториной, вновь побываем в подводном царстве Русалочки и Водяного, нарисуем любимых животных на тематической арт-зоне. К Дню спасения морских млекопитающих посетителей ждет знакомство с кольчатыми нерпами - обитателями экспозиции «Моря и Океаны».

В длинные выходные по случаю Дня Защитника Отечества юные гости сделают своими руками подарок для любимых пап и дедушек. А ещё узнают, как животные защищали и спасали людей во времена войн и природных катастроф.