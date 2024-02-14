Город принял решения о реализации 38 проектов КРТ в 2023 году

За 2023 год правительство Москвы приняло постановления о реализации 38 проектов комплексного развития территорий (КРТ) общей площадью свыше 423 гектаров. Об этом в среду, 14 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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— Планируется построить свыше 10,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Инвестиции в развитие площадок могут превысить три триллиона рублей, а ожидаемый ежегодный бюджетный эффект составит 230 миллиардов рублей, — рассказал заммэра.

Ефимов добавил, что в рамках реализации проектов КРТ будет создано не менее 110 тысяч рабочих мест. Кроме того, жители 34 столичных районов получат современные городские кварталы, где будет комфортно не только жить, но и работать, проводить досуг.

— В рамках принятых постановлений о комплексном развитии территорий на реорганизуемых участках будут созданы новые многофункциональные кварталы с сопутствующей инфраструктурой, — отметил министр правительства Москвы,

руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Министр указал, что в рамках работ планируется строительство порядка 5,6 миллиона квадратных метров жилья. В ходе реализации проектов КРТ будет создано около 4,5 миллиона «квадратов» промышленных, общественно-деловых и социальных объектов. Кроме того, возведут детские сады, школы, поликлиники и другую необходимую для комфортной жизни инфраструктуру.

— Всего в рамках этих проектов предполагается возвести новостройки общей площадью не менее 1,8 миллиона квадратных метров, — уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Заммэра подчеркнул, что в рамках утвержденных проектов КРТ среди прочего будут возведены кварталы для новоселов по программе реновации.