Бесплатные зимние развлечения появились на Северном речном вокзале

В парке Северного речного вокзала организовали бесплатные развлечения для гостей всех возрастов. Им доступны лыжня по каналу имени Москвы, карусели, аттракцион тюбинг-кросс, тюбинговая горка и электротюбинг, а также надувная полоса препятствий. Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортного развития Максим Ликсутов.

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Для удобства посетителей в парке разместили навигационные указатели. Аттракционы работают каждый день с 10:00 до 20:00. Чтобы попасть на лыжню, необходимо прийти ко входу, расположенному у причала № 10. В выходные все желающие могут принять участие в бесплатных тренировках на лыжах.

— Северный речной вокзал — одно из любимых мест отдыха у москвичей и гостей столицы, ежегодно здесь проводят время более 2,6 миллиона человек. Мы предлагаем семь новых активных развлечений. Это аттракционы и лыжная трасса, которая пройдет по льду канала, — приводит слова Максима Ликсутова официальный сайт мэра Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин 7 февраля рассказал, что с наступлением зимнего периода жители и гости столицы могут посетить в парках и на природных территориях города лыжные трассы, катки, горки, а также керлинговую аллею. Например, в начале февраля в акватории канала имени Москвы была запущена лыжня с красивыми видами на Северный речной вокзал и парк.