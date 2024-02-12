В Москве наградили победителей конкурса рецензий "Вдумчивый читатель"

В научной библиотеке Московского зоопарка прошла церемония награждения победителей XIV Московского конкурса отзывов и рецензий на новые детские книги «Вдумчивый читатель».

Победителям вручили дипломы и подарки, информирует издание «Вести Подмосковья».

Заместитель мэра Наталья Сергунина рассказала, что в финал вышли 55 участников из разных регионов России.

Конкурсантам предложили поделиться мнением об одной из книг современных авторов, опубликованных в каталогах Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара «100 лучших новых книг для детей и подростков» за 2022 и 2023 годы.