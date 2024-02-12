Спортивный кластер построят в районе Солнцево

Столица заключила с инвестором договор аренды земли в районе Солнцево. Здесь построят физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Об этом в понедельник, 12 февраля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Максим Гаман.

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По его словам, компании «Мосфининвест» предстоит возвести объект в Боровском проезде за четыре года и 10 месяцев.

— По результатам открытого аукциона с победителем заключен договор аренды участка площадью 0,33 гектара в Солнцеве. Инвестор сможет построить здесь ФОК площадью до 4,6 тысячи квадратных метров, — рассказал глава департамента.

Новый комплекс появится вблизи многоэтажных жилых домов. В спортивный кластер войдут футбольное поле и волейбольная площадка общей площадью 512 квадратных метров. Также здесь появятся трибуна для болельщиков, зоны для практической стрельбы, два тира, залы для спортивных танцев, авиамоделирования и легкой атлетики.