Барометры в Москве в пятницу, 16 февраля, покажут аномальные 769 мм ртутного столба, что на 22 единицы выше нормы, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, такое давление можно сравнить с ощущениями при спуске в шахту на глубину свыше 200 м. Он добавил, что до рекорда, поставленного в Москве в 1984 году, не хватит всего 4 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в четверг, 15 февраля, в столицу вернутся морозы.