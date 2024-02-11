ЗАГСы Москвы назвали популярный возраст вступления в брак

В Москве с 2019 по 2023 год зарегистрировано свыше 420 тысяч новых семей. Самый популярный возраст вступления в брак - 25 лет, сообщила начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, за последние пять лет в городе создали все возможности для заключения брака.

"В 2019 году был запущен проект Мэра Москвы "Новые адреса счастья" по регистрации брака в необычных местах столицы. За это время в проекте приняли участие более 50 локаций. Такой формат торжественной церемонии выбрали свыше 48,5 тысячи пар. Кроме того, стала больше пользоваться популярностью онлайн подача заявлений о заключении брака. Сейчас электронный способ выбирают 64% пар", - рассказала Светлана Уханева.

Для многих пар выбор месяца для регистрации брака является важным решением, особую роль играет сезон, погода, праздничные и выходные дни. По данным столичного ЗАГСа, молодожены чаще выбирают для создания семьи теплое время года - с июня по сентябрь. Наибольшее число браков регистрируется в июле и августе - свыше 11 тысяч в месяц.

С 2019 года количество выездных локаций увеличилось в 1,5 раза. Регистрация брака в усадьбах, особняках, башнях "Москвы-Сити", стадионе, на воде и под землей стала популярнее у молодоженов в два раза. Топ самых популярных выездных площадок за 5 лет возглавили: Башня Око ресторан "Birds" - там поженились свыше 4,2 тысячи пар, особняк "Роял" - выбрали около 3,4 тысячи молодоженов, особняк Спиридонова - там прошло более 3,2 тысячи торжественных церемоний.