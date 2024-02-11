Сергей Собянин рассказал о развитии столичного метро
Строительство и развитие столичного метро ведется постоянно. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Так, на Троицкой линии завершается строительство станции «Университет дружбы народов», где подошел к концу монтаж уникального панно. Его создали из нескольких тысяч элементов из смальты и художественного стекла.
На Большой кольцевой линии продолжается реконструкция восточного вестибюля станции «Каширская», где специалисты монтируют инженерные коммуникации и завершают отделку пассажирской зоны.
— На станции БКЛ «Рижская» делают эскалаторный тоннель второго вестибюля. Эскалаторы в нем станут одними из самых длинных в московском метро: порядка 129 метров, — отметил Сергей Собянин в Telegram-канале.
Московские специалисты завершили оформление путевых стен в ходе отделки строящейся станции «Университет дружбы народов» Троицкой линии метро. В настоящее время параллельно ведется работа по облицовке фасадов венткиосков и входных павильонов.
Мэр Москвы рассказал, что мозаичное панно площадью 120 квадратных метров украсило переход строящейся станции метро «Университет дружбы народов». Оно изготовлено из нескольких тысяч элементов художественного стекла. Оно размещено во всю длину 50-метровой стены.