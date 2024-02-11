Собянин рассказал о развитии столичного метро

Строительство и развитие столичного метро ведется постоянно. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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Так, на Троицкой линии завершается строительство станции «Университет дружбы народов», где подошел к концу монтаж уникального панно. Его создали из нескольких тысяч элементов из смальты и художественного стекла.

На Большой кольцевой линии продолжается реконструкция восточного вестибюля станции «Каширская», где специалисты монтируют инженерные коммуникации и завершают отделку пассажирской зоны.

— На станции БКЛ «Рижская» делают эскалаторный тоннель второго вестибюля. Эскалаторы в нем станут одними из самых длинных в московском метро: порядка 129 метров, — отметил Сергей Собянин в Telegram-канале.

Московские специалисты завершили оформление путевых стен в ходе отделки строящейся станции «Университет дружбы народов» Троицкой линии метро. В настоящее время параллельно ведется работа по облицовке фасадов венткиосков и входных павильонов.