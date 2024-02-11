Собянин сообщил о росте числа разработок в московском «Банке технологий»

Все решения проходят отбор и получают оценку экспертов перед включением в онлайн-реестр.

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В столичном сервисе «Банк технологий» уже более 460 высокотехнологичных отечественных разработок. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Все решения перед включением в онлайн-реестр проходят отбор и получают оценку экспертов. В сервисе шесть разделов, в том числе аппаратного и программного обеспечения, а также перспективных технологий ведущих вузов страны.

«Около 200 новых решений было размещено в 2023 году. Среди последних разработок — автономные дроны для доставки малых грузов на предприятии, система мониторинга состояния оборудования, оптическая система для считывания и верификации маркировки продукции и другие», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Так, на одном из московских хлебобулочных комбинатов используется программное обеспечение, которое позволяет автоматизировать ключевые процессы — от закупки сырья до поставки готовой продукции потребителям.