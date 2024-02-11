Коллекция Московского зоопарка за 160 лет выросла до 1243 видов животных

Со дня основания коллекция Московского зоопарка выросла до 1243 видов. Об этом в воскресенье, 11 февраля, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

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По ее словам, коллекция пополнилась не только за счет привезенных, но и за счет спасенных животных. Это звери, которые столкнулись с трудными обстоятельствами и не могут самостоятельно выжить в дикой природе, а также нуждаются в лечении. Зоопарк помогает таким животным, ухаживая за ними и обеспечивая комфортные условия жизни.

— Юбилей — это повод подводить итоги, и главным предметом нашей гордости является выросшая в несколько раз коллекция. Начиная с середины XIX века руководство Московского зоопарка работало над тем, чтобы сделать коллекцию богаче и разнообразнее. Сейчас у нас содержатся 1243 вида животных, — приводит слова Акуловой РИА Новости.

В период с 9 по 11 февраля на территории Московского зоопарка проходит акция «Пандамания». Всем тезкам родившейся малышки-панды Катюши, а также посетителям в костюмах панды будет предоставлен бесплатный вход в зоосад.