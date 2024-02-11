Москвичи выбрали имена для песцов с «Городской фермы» на ВДНХ
Завершилось голосование по выбору имен для двух самок песцов с «Городской фермы». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
«В Telegram-канале ВДНХ завершилось голосование по выбору имен для новых обитателей «Городской фермы» – двух самок песцов. Им дали имена Тундра и Арктика, связанные с местами обитания животных, – этот вариант поддержали 44% участников», – говорится в сообщении.
Отмечается, что голосование проходило с 19 января по 9 февраля. Подписчики выбирали из пяти парных вариантов имен: Диона и Рея, Тундра и Арктика, Иччи и Ками, Майя и Тайгета, Герда и Эльза. На «Городской ферме» на ВДНХ песцы появились в конце 2023 года, их привезли из Московской области. Зверьки быстро адаптировались к новому месту жительства. Увидеть Тундру и Арктику можно со вторника по четверг с 10:00 до 21:00 и с пятницы по воскресенье с 10:00 до 22:00.