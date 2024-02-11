Москвичи выбрали имена для песцов с «Городской фермы» на ВДНХ

Отмечается, что голосование проходило с 19 января по 9 февраля. Подписчики выбирали из пяти парных вариантов имен: Диона и Рея, Тундра и Арктика, Иччи и Ками, Майя и Тайгета, Герда и Эльза. На «Городской ферме» на ВДНХ песцы появились в конце 2023 года, их привезли из Московской области. Зверьки быстро адаптировались к новому месту жительства. Увидеть Тундру и Арктику можно со вторника по четверг с 10:00 до 21:00 и с пятницы по воскресенье с 10:00 до 22:00.