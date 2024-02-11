Вильфанд рассказал о погоде в Москве на 14 февраля

Погода в столице вернется к привычным февральским показателям в среду, 14 февраля. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По его словам, во вторник, 13 февраля, температура воздуха в столице будет выше привычных февральских показателей. Столбики термометров опустятся до минус 1–6 градусов. Однако уже на следующий день в Москву вернутся морозы.

— В среду, 14 февраля, будет возвращение умеренной февральской погоды. Ночные температуры — около минус 9–12, дневные — от минус 6–8 градусов, уже с легким снежком, — отметил синоптик.

Вильфанд также рассказал «ВМ», что в понедельник, 12 февраля, в Москве начнется снегопад, который продолжится вплоть до следующего дня. Возможны осадки и во второй половине предстоящей недели.