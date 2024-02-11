Москвичам пообещали небольшие осадки и гололедицу в воскресенье

В воскресенье, 11 февраля, в Москве и Подмосковье ожидается облачная с прояснениями погода и небольшие осадки. На дорогах гололедица, информирует Гидрометцентр России.

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Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 7 до 9 градусов мороза, в области – от 6 до 11 градусов мороза. Скорость юго-восточного ветра составит 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 749 миллиметров ртутного столба.