Вильфанд предупредил москвичей о возможном ледяном дожде
МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Ледяной дождь возможен в Москве и Подмосковье в понедельник, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В понеденельник в Москве и области существует вероятность ледяного дождя", - сказал он.
По словам метеоролога, это связано с быстрым потеплением. На высоте 1-1,5 тыс. метров температура будет выше нуля, а ближе к земле температурный фон составит от нуля до трех градусов ниже нуля. "Поэтому снег будет подтаивать на высоте одной - полутора тысяч метров, а затем опять подмерзать", - пояснил он.
Вильфанд рассказал, что ночь на понедельник в Москве прогнозируется снежной, выпадет примерно 2-3 мм осадков. Ночные температуры в столице от 7 до 9 градусов ниже нуля, по области - минус 6-11 градусов. "А днем уже будет стремительное повышение температуры до минус двух - нуля градусов и даже до плюс одного градуса на юге", - отметил он. Кроме того, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега, гололедица и местами гололед.