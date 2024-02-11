Вильфанд предупредил москвичей о возможном ледяном дожде

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Ледяной дождь возможен в Москве и Подмосковье в понедельник, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В понеденельник в Москве и области существует вероятность ледяного дождя", - сказал он.

По словам метеоролога, это связано с быстрым потеплением. На высоте 1-1,5 тыс. метров температура будет выше нуля, а ближе к земле температурный фон составит от нуля до трех градусов ниже нуля. "Поэтому снег будет подтаивать на высоте одной - полутора тысяч метров, а затем опять подмерзать", - пояснил он.