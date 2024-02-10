Число пассажиров метро и наземного транспорта Москвы выросло во время снегопада

На текущей неделе, когда в столице были сильные снегопады, москвичи и гости города чаще отдавали предпочтение общественному транспорту. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

© пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

"На этой неделе Москву накрыли сильные снегопады, и мы призывали москвичей отказаться от поездок на личных автомобилях. Благодарим всех, кто прислушался. <...> Мы тщательно готовим городской транспорт для работы в непогоду, а также создаем запас провозной способности", – отметил он.

По его словам, с 5 по 8 февраля количество пассажиров метрополитена и наземного транспорта увеличилось на 2%, если сравнивать с буднями предыдущей недели. Ликсутов уточнил, что чаще всего граждане выбирали метро – совершено 7,66 миллиона поездок. В свою очередь, на МЦД насчитывается почти 5 миллионов поездок, добавил он.

При этом заммэра обратил внимание, что среднее количество поездок на наземном транспорте составило 4,37 миллиона, а число поездок на личных машинах уменьшилось на 5% к уровню прошлого года.

10 февраля городские службы продолжили ликвидировать последствия снегопада. В Москве осуществляется вывоз снега с улиц и дворовых территорий, а также проводится зачистка лотковых зон и парковочных пространств.