Собянин рассказал, как ледоколы обеспечивают движение по Москве-реке

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 10 февраля, рассказал о патрулировании Москвы-реки ледоколами «Риф» и «Норд».

По его словам, ледоколы коммунального флота «Мосводостока» каждый день патрулируют реку.

— Главная их задача — обеспечить свободное движение круглогодичных электросудов, судов коммунальных и экстренных служб. При необходимости они освобождают ото льда пришвартованные у причалов теплоходы и следят за чистотой акватории, — написал он в своем Telegram-канале.

Глава города добавил, что 70-тонные ледоколы-близнецы были выпущены в Костроме. В акватории Москвы-реки они ходят уже больше три десятилетия, однако по некоторым характеристикам даже превосходят и более новые суда.

Мэр столицы отметил, что в мае, после начала речной навигации, ледоколы работают буксирами для несамоходных шаланд, которые расчищают Москву-реку.