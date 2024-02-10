Собянин рассказал, как ледоколы обеспечивают движение по Москве-реке
Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 10 февраля, рассказал о патрулировании Москвы-реки ледоколами «Риф» и «Норд».
По его словам, ледоколы коммунального флота «Мосводостока» каждый день патрулируют реку.
— Главная их задача — обеспечить свободное движение круглогодичных электросудов, судов коммунальных и экстренных служб. При необходимости они освобождают ото льда пришвартованные у причалов теплоходы и следят за чистотой акватории, — написал он в своем Telegram-канале.
Глава города добавил, что 70-тонные ледоколы-близнецы были выпущены в Костроме. В акватории Москвы-реки они ходят уже больше три десятилетия, однако по некоторым характеристикам даже превосходят и более новые суда.
Мэр столицы отметил, что в мае, после начала речной навигации, ледоколы работают буксирами для несамоходных шаланд, которые расчищают Москву-реку.
Помимо этого, осенью Собянин сообщил, что на ледокол «Якутия» поставят разработанную московским предприятием систему радиационного контроля. В состав новой системы входит свыше 190 приборов, установок и оборудования. У разработки нет аналогов в мире.