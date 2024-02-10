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Названы самые популярные маршруты ЦОМП для маломобильных пассажиров

Уже больше 10 лет сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) помогают маломобильным горожанам комфортно передвигаться по Москве на общественном транспорте. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Названы самые популярные маршруты ЦОМП для маломобильных пассажиров
© Вечерняя Москва

За это время наибольшей популярностью пользовались маршруты ЦОМП до культурного центра «Интеграция имени Островского», музея «Прогулка в темноте», музея Искусства народов Востока Еврейский музей и центра толерантности. Сотрудники службы помогают жителям столицы ежедневно с 05:30 до 01:00.

— С начала года наши сотрудники помогли более 6 тыс. пассажиров в том числе добраться до музеев, культурных центров и социальных учреждений, — передает слова руководителя департамента Максима Ликсутова Telegram-канал ведомства.

В этом году маломобильным пассажирам в столице станет легче добираться до аэропорта Внуково. Сотрудники ЦОМП помогут пассажирам с нарушениями слуха или зрения, а также функций опорно-двигательного аппарата.

В минувшем году пассажиры столичного метрополитена высоко оценили качество его сервисов, в числе которых ЦОМП, стойки «Живое общение», проекты «Музыка в метро» и «Книги в метро».

Новости Москвы
Максим Ликсутов
Международный аэропорт Внуково
Москва