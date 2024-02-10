Названы самые популярные маршруты ЦОМП для маломобильных пассажиров

Уже больше 10 лет сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) помогают маломобильным горожанам комфортно передвигаться по Москве на общественном транспорте. Об этом в субботу, 10 февраля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

За это время наибольшей популярностью пользовались маршруты ЦОМП до культурного центра «Интеграция имени Островского», музея «Прогулка в темноте», музея Искусства народов Востока Еврейский музей и центра толерантности. Сотрудники службы помогают жителям столицы ежедневно с 05:30 до 01:00.

— С начала года наши сотрудники помогли более 6 тыс. пассажиров в том числе добраться до музеев, культурных центров и социальных учреждений, — передает слова руководителя департамента Максима Ликсутова Telegram-канал ведомства.

В этом году маломобильным пассажирам в столице станет легче добираться до аэропорта Внуково. Сотрудники ЦОМП помогут пассажирам с нарушениями слуха или зрения, а также функций опорно-двигательного аппарата.