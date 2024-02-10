Новогодние световые конструкции будут украшать Москву до весны

Световые элементы и декоративные конструкции, установленные в столице в преддверии новогодних праздников, будут украшать город до весны. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В середине января убрали более одной тысячи елей, плакаты и некоторые объемно-декоративные элементы. Было принято решение, как и в прошлые годы, оставить до весны на улицах, площадях, в парках и скверах световые украшения, всего — более четырех тысяч. Они являются частью осенне-зимней иллюминации, служат дополнительным источником освещения и создают хорошее настроение у жителей и гостей столицы», — отметил Петр Бирюков.

Кроме того, к китайскому Новому году в городе дополнительно разместили или изменили 74 декоративные конструкции. Так, в Камергерском переулке «Звездное небо» дополнили традиционными красными китайскими фонариками, на опорах освещения разместили световые консоли в виде свитков с надписями «С Новым годом». Передекорировали световые арки в Камергерском переулке со стороны Тверской улицы и на Тверской площади. Кроме того, с обеих сторон переулка поставили небольшие световые арки в виде сакуры и дракона.

Световой тоннель на Тверском бульваре украсили в соответствии с праздником и присоединили к нему дополнительные участки. Теперь его длина — 160 метров. Входную группу Московского зоопарка и павильон с пандами декорировали китайскими фонариками и лайтбоксами с поздравлениями.